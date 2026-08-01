Два человека погибли под Ульяновском при столкновении поезда с легковым автомобилем

В Ульяновской области следователи выясняют обстоятельства столкновения грузового поезда с легковым автомобилем, сообщило в субботу Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (ЦМСУТ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 1 августа 2026 года в 11:05 на железнодорожном переезде рядом с платформой «163 км» около поселка Цильна грузовой поезд №3311, состоящий из 57 вагонов, следовавший по маршруту Казань — Ульяновск, столкнулся с легковым автомобилем Suzuki. Переезд, на котором произошло столкновение, регулируемый, с соответствующей сигнализацией.

В ЦМСУТ сообщают, что в результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля. В ведомстве отмечают, что на месте происшествия работают следователи, проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Проверку обстоятельств столкновения поезда с автомобилем и соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта организовала и Ульяновская транспортная прокуратура. Как сообщила в субботу Приволжская транспортная прокуратура, старший помощник ульяновского транспортного прокурора выехал непосредственно на место происшествия.

Информацию о версиях причин происшествия в ЦМСУТ пока не раскрывают. Между тем источник, близкий к следственным органам, сообщил «Ъ-Волга», что, согласно предварительным выводам, виноват в столкновении, вероятно, водитель автомобиля. По одной из версий, водитель автомобиля начал выезд на переезд еще до сигнала о приближающемся поезде, но по какой-то причине у него на переезде заглох двигатель. Безуспешно пытаясь его завести, водитель и пассажир, вероятно, не успели покинуть автомобиль.

Сергей Титов