Под Ульяновском грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем
В субботу в 11:05 в Ульяновском районе Ульяновской области на 163-м км перегона у населенного пункта Шумовка (пикет№8) произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщило ГУ МЧС региона.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Сообщается, что легковой автомобиль находится в кювете. Грузовой поезд №3311 состоящий из 57 вагонов, направлялся в Ульяновск из Казани.
В ГУ МЧС уточняют, что, «к сожалению, есть пострадавшие», конкретная информация по ним уточняется.
Задержки поездов не допущено, движение осуществляется в штатном режиме.