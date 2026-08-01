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Под Ульяновском грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

В субботу в 11:05 в Ульяновском районе Ульяновской области на 163-м км перегона у населенного пункта Шумовка (пикет№8) произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщило ГУ МЧС региона.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сообщается, что легковой автомобиль находится в кювете. Грузовой поезд №3311 состоящий из 57 вагонов, направлялся в Ульяновск из Казани.

В ГУ МЧС уточняют, что, «к сожалению, есть пострадавшие», конкретная информация по ним уточняется.

Задержки поездов не допущено, движение осуществляется в штатном режиме.

Андрей Васильев