Женщина погибла в Энергодаре после попадания БПЛА в пятиэтажку

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по жилым домам и гражданским объектам приводят к жертвам и разрушениям в различных регионах. Например, в Курске в результате атаки БПЛА на многоэтажный дом также погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали, а огонь охватил несколько этажей. В Воскресенске Московской области после атаки БПЛА и пожара в частном доме погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. В Ростовской области из-за падения БПЛА погибла женщина-пенсионерка, а также были повреждены жилые дома.

Подобные инциденты происходили и в других областях: в Белгородской области жительница погибла при сбросе взрывного устройства с беспилотника на частный дом, а в Брянской области женщина погибла за рулем автомобиля из-за атаки БПЛА. Кроме того, в Краснодаре обломки беспилотника убили женщину и госпитализировали еще одну пострадавшую. В Волгограде при налете беспилотников женщина 1954 года рождения была госпитализирована с переломом плеча и ранениями от осколков стекла. В Липецкой области в результате падения обломков БПЛА погибла 71-летняя женщина.

Повреждения от атак БПЛА не ограничиваются жилыми постройками. В Курске один из ударов пришелся на гараж скорой помощи, повредив 11 машин. В Белгороде БПЛА атаковали здание регионального правительства, а в Екатеринбурге ночная атака на многоэтажный дом привела к повреждениям 44 квартир и эвакуации 81 человека, при этом девять человек пострадали, одна пациентка была госпитализирована из-за отравления продуктами горения. В некоторых случаях, например, в Курске, Следственный комитет возбуждает уголовные дела о террористическом акте по факту массированных атак БПЛА.