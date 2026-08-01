В Британии задержали проехавшего 240 км слепого пьяного водителя без прав

В Великобритании полиция задержала слабовидящего мужчину без прав. Он ночью проехал 150 миль (более 240 км) в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The Telegraph.

49-летний Энтони Холл без разрешения взял машину своей партнерши и выехал из Хаддерсфилда (графство Западный Йоркшир на севере Англии). Мужчина зарегистрирован как незрячий, у него нет водительских прав и страховки. Ночью 29 июня полиция заметила господина Холла за рулем Vauxhall Meriva на автомагистрали M6 в Карлайле. Когда его остановили, мужчина признался, что пил вино. Он рассказал полицейским, что ехал по автомагистрали, следуя за светом фар грузовиков.

На суде Энтони Холл признал вину в опасном вождении, вождении в нетрезвом виде, вождении без водительского удостоверения и страховки, а также в угоне автомобиля. Прокурор назвал «чудом», что во время его поездки никто не погиб и не получил серьезных травм. Оглашение приговора назначено на 8 сентября.