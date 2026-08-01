В Нижнекамске не выявили загрязнения воздуха после возгорания на предприятии

В воздухе в Нижнекамске превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили. Все показатели соответствуют установленным нормативам, сообщила пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».

Контроль ведется на семи стационарных постах наблюдения, пять из которых расположены на территории «Нижнекамскнефтехима», еще два — в Нижнекамске и в селе Прости. Также используются данные передвижной эколаборатории, которая работает на границах санитарно-защитных зон и в жилых кварталах города.

По результатам анализа проб на основные загрязняющие вещества, в том числе бензол, диоксид азота и сероводород, превышений нормативов не зафиксировано.

Накануне на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание на линии производства полистирола. Пострадавших нет.

Анна Кайдалова