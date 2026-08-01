На «Нижнекамскнефтехиме» потушили возгорание на производстве полистирола

Возгорание на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима», ранее локализованное, потушено. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке из-за внешних факторов. В результате происшествия никто не пострадал.

Для расследования причин возгорания создана специальная комиссия. По предварительным данным, ущерб объекту является незначительным.

Анна Кайдалова