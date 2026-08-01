В Волгоградской области снова ввели лимиты на продажу топлива на АЗС
В Волгоградской области сети АЗС снова вводят лимиты на продажу топлива из-за резко возросшего спроса. Об этом сообщил комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.
«Компании "Лукойл" и "Газпром" на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива, — сообщили в комитете. — За одну транзакцию отпускают 40 л бензина». Также ЛУКОЙЛ ввел лимит на продажу дизтоплива: в городе — 60 л , на трассе — 200 л. «Газпром» отпускает ДТП без ограничений.
28 июля власти региона сообщили, что волгоградские АЗС обеих компаний отменили ранее вводившиеся лимиты на продажу топлива, указывает ТАСС. Отмечалось, что ситуация на топливном рынке региона стабилизировалась благодаря принимаемым мерам.
Ограничения на продажу топлива в Волгоградской области являются частью более широкой тенденции, затронувшей более 20 регионов России с конца мая 2026 года. Причиной стало сокращение предложения нефтепродуктов, рост цен на АЗС и возникший дефицит. По данным Национального биржевого ценового агентства, в начале июня объём реализации бензина на бирже значительно снизился.
Вертикально интегрированные нефтяные компании, такие как «Газпром нефть», направляют топливо в первую очередь на собственные АЗС, что приводит к дефициту и высоким закупочным ценам для независимых сетей. Эксперты также отмечают, что летний период традиционно сопровождается снижением доходности независимых АЗС из-за роста оптовых котировок при почти неизменных розничных ценах, регулируемых ФАС.
Власти различных регионов вводят меры для стабилизации ситуации, включая лимиты на объём топлива в одни руки, запрет на продажу в канистры и контроль за ценами. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса. Правительство рассматривает возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива и изменения в налоговом законодательстве для стимулирования внутреннего рынка.