В Волгоградской области снова ввели лимиты на продажу топлива на АЗС

В Волгоградской области сети АЗС снова вводят лимиты на продажу топлива из-за резко возросшего спроса. Об этом сообщил комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.

«Компании "Лукойл" и "Газпром" на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива, — сообщили в комитете. — За одну транзакцию отпускают 40 л бензина». Также ЛУКОЙЛ ввел лимит на продажу дизтоплива: в городе — 60 л , на трассе — 200 л. «Газпром» отпускает ДТП без ограничений.

28 июля власти региона сообщили, что волгоградские АЗС обеих компаний отменили ранее вводившиеся лимиты на продажу топлива, указывает ТАСС. Отмечалось, что ситуация на топливном рынке региона стабилизировалась благодаря принимаемым мерам.