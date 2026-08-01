Пожар на складе DNS во Владивостоке потушили спустя сутки
Во Владивостоке полностью потушили пожар на складе DNS на Днепровской улице, начавшийся вчера утром по местному времени. Никто не пострадал.
«Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5 тыс. кв. м»,— уточнили в управлении МЧС по Приморью.
В DNS ранее предупредили, что ЧП может привести к задержкам поставок товаров. Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев уточнял, что «стороннее воздействие» при возгорании представляется маловероятным. Точную причину будут устанавливать профильные службы.