Дни рождения
Сегодня исполняется 80 лет первому зампреду комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народному артисту РФ Николаю Бурляеву
Николай Бурляев
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Его поздравляет режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский:
— Дорогой Николай! Прими мои самые искренние и теплые поздравления! Наша совместная работа — дорогая для меня страница жизни. Я радуюсь верности избранного пути и той страсти, с которой ты защищаешь нравственные ориентиры. Крепкого здоровья и долгих лет плодотворной жизни.