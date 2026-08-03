Сегодня исполняется 80 лет первому зампреду комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народному артисту РФ Николаю Бурляеву

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Николай Бурляев

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский:

— Дорогой Николай! Прими мои самые искренние и теплые поздравления! Наша совместная работа — дорогая для меня страница жизни. Я радуюсь верности избранного пути и той страсти, с которой ты защищаешь нравственные ориентиры. Крепкого здоровья и долгих лет плодотворной жизни.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»