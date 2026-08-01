Зарубежные СМИ: Возможна ли дипломатия после эскалации между США и Ираном?

США готовят новую фазу операции в Иране. Атаки могут начаться в выходные и продлиться несколько дней, пишет The Wall Street Journal. Впрочем, Тегеран уже разработал план реагирования. По данным газеты, Дональд Трамп окончательно разочаровался в дипломатии и поручил военным подготовить новую серию атак на Исламскую Республику. Рассматривается как краткосрочная операция на несколько дней, так и более продолжительная воздушная кампания. Под ударами могут оказаться военная инфраструктура, ракетные комплексы, системы ПВО и объекты, на которых по мнению Вашингтона, обогащают уран. Тегеран в свою очередь уже подготовил ответ на потенциальные атаки, пишут иранские агентства. Ведущие мировые СМИ обсуждают, возможна ли сейчас дипломатия. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

31 июля Дональд Трамп заявил, что разочаровался в дипломатии, и пообещал возобновить масштабные удары, чтобы вынудить Тегеран вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, иранский режим в конечном итоге «выдохнется». Источники The Wall Street Journal сообщают, что Трамп распорядился подготовить новую операцию. Она может начаться в выходные и продлиться несколько дней. При этом новые атаки не неизбежны, подчеркивают американские чиновники. Трамп может отменить приказ, если увидит готовность Тегерана продолжить диалог.

По данным CBS News, новые потенциальные удары США могут нанести совместно с Израилем. Главной целью могут стать объекты энергетической инфраструктуры: нефтяные месторождения, НПЗ, терминалы и электростанции. Эта атака может стать одной из самых масштабных с начала конфликта, подчеркивает телеканал. А основная задача — ударить по экономике Исламской Республики и нанести ущерб одному из ключевых источников доходов Ирана.

Tasnim News Agency передает заявления высокопоставленного сотрудника службы безопасности Ирана. Сообщения о возможной новой военной операции он назвал «безумием», которое приведет к эскалации, и подчеркнул, что Тегеран подготовил «всеобъемлющий план» на случай, если США и Израиль нанесут удары по энергетическим объектам страны. По его словам, ответ будет заключаться в атаках на критически важную энергетическую инфраструктуру Израиля, а также на американские объекты в регионе.

При этом война существенно истощила американский арсенал, ранее аналитики подсчитали, что США израсходовали более половины систем ПВО и боеприпасов. На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса $18,2 млрд, сообщает Bloomberg. Средства планируется направить на пополнение запасов ракет для комплексов Patriot, THAAD и крылатых ракет Tomahawk. Запрос входит в общий пакет чрезвычайного финансирования Министерства обороны объемом $67 млрд.

Напряжение продолжает расти и внутри соединенных штатов. Так, опрос Reuters и Ipsos на этой неделе показал, что каждый третий американец поддерживает войну. Это самый низкий показатель с начала конфликта.