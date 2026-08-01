Несколько населенных пунктов Белгородской области обесточены из-за атаки ВСУ

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о ракетном обстреле и ударах дронов в разных районах региона. В результате атаки ВСУ один мирный житель ранен, несколько населенных пунктов остались без электричества.

Вблизи села Головчино в Грайворонском округе FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавшего мужчину с осколочными ранами лица и плеча доставили в областную клиническую больницу.

При ракетном обстреле села Казачья Лисица был поврежден объект инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии в нескольких населенных пунктах. В городе Шебекино дрон попал в многоквартирный дом, повреждена квартира. В селе Белянка под Шебекино разрушено оборудование — какое, не уточняется.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве дрона был поврежден соцобъект. На окраине поселка Отрадовский Краснояружского округа FPV-дрон взорвался на территории предприятия, был поврежден автомобиль.