При землетрясении в Италии пострадал 21 человек

В вулканическом районе Флегрейские поля ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7. Пострадал 21 человек, сообщила служба гражданской обороны Италии. В городе Поццуоли открыт центр временного размещения на 185 мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Salvatore Laporta / Reuters Фото: Salvatore Laporta / Reuters

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксировали в 11 км от Неаполя. После этого в стране произошла серия землетрясений магнитудой от 3,8 до 0,6.

В общей сложности насчитали более 40 подземных толчков, уточняет Corriere della Sera. Газета пишет о 22 пострадавших. Издание уточняет, что 20 человек находятся в стабильном состоянии, еще двое — в тяжелом. Власти эвакуировали 22 семьи. В Неаполе зафиксированы наибольшие повреждения домов, приостанавливали движение поездов.