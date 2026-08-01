Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

При землетрясении в Италии пострадал 21 человек

В вулканическом районе Флегрейские поля ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7. Пострадал 21 человек, сообщила служба гражданской обороны Италии. В городе Поццуоли открыт центр временного размещения на 185 мест.

Фото: Salvatore Laporta / Reuters

Фото: Salvatore Laporta / Reuters

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксировали в 11 км от Неаполя. После этого в стране произошла серия землетрясений магнитудой от 3,8 до 0,6.

В общей сложности насчитали более 40 подземных толчков, уточняет Corriere della Sera. Газета пишет о 22 пострадавших. Издание уточняет, что 20 человек находятся в стабильном состоянии, еще двое — в тяжелом. Власти эвакуировали 22 семьи. В Неаполе зафиксированы наибольшие повреждения домов, приостанавливали движение поездов.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд