Москвичам напомнили про перекрытие Садового кольца из-за ночного велофестиваля
Со второй половины дня 1 августа в центре Москвы начнут перекрывать участки Садового кольца в связи с проведением ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». В районе проведения спортивных мероприятий ограничат парковку. Столичный Дептранс призвал горожан использовать метро для поездок в центр.
Движение закроют:
- до 23:59 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи,
- с 15:00 до 01:00 2 августа на Садовом кольце, на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца,
- с 17:00 до окончания мероприятия на улице Большая Пироговская от улицы Еланского до Зубовской улицы.
Движение ограничат по одной полосе в каждом направлении:
- до 17:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы,
- 2 августа с 00:01 до 05:00 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи.
Парковку запретят:
- до окончания мероприятий на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц,
- до окончания мероприятий на всех участках, где будут действовать временные ограничения движения,
- 2 августа с 00:01 до 05:00 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи.
К некоторым городским объектам нельзя будет подъехать со стороны Садового кольца, добавили в Дептрансе.
Перекрытие Садового кольца для проведения велофестивалей, велогонок и мотофестивалей является регулярной практикой для московских властей. Подобные мероприятия, приводящие к временным ограничениям движения и парковки, проводятся несколько раз в год, в том числе весной, осенью и летом.
Садовое кольцо, наряду с прилегающими улицами, такими как Зубовская и Большая Пироговская, часто становится основной трассой для проведения таких массовых мероприятий. Например, весной проходит традиционный весенний велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо», а осенью — мотофестивали, знаменующие закрытие мотосезона. Помимо спортивных событий, движение на Садовом кольце перекрывали и для других мероприятий, таких как Транспортный электрофестиваль и парад электротранспорта, а также для репетиций Парада Победы и визитов официальных делегаций.
Организаторы велофестивалей заявляют, что их цель — популяризация велосипеда как вида транспорта и развитие соответствующей культуры в Москве. Однако, согласно некоторым мнениям, инфраструктуры для велосипедистов в столице все еще недостаточно, и есть проблемы с общей толерантностью участников движения к данному виду транспорта.