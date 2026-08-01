Москвичам напомнили про перекрытие Садового кольца из-за ночного велофестиваля

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перекрытие Садового кольца для проведения велофестивалей, велогонок и мотофестивалей является регулярной практикой для московских властей. Подобные мероприятия, приводящие к временным ограничениям движения и парковки, проводятся несколько раз в год, в том числе весной, осенью и летом.

Садовое кольцо, наряду с прилегающими улицами, такими как Зубовская и Большая Пироговская, часто становится основной трассой для проведения таких массовых мероприятий. Например, весной проходит традиционный весенний велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо», а осенью — мотофестивали, знаменующие закрытие мотосезона. Помимо спортивных событий, движение на Садовом кольце перекрывали и для других мероприятий, таких как Транспортный электрофестиваль и парад электротранспорта, а также для репетиций Парада Победы и визитов официальных делегаций.

Организаторы велофестивалей заявляют, что их цель — популяризация велосипеда как вида транспорта и развитие соответствующей культуры в Москве. Однако, согласно некоторым мнениям, инфраструктуры для велосипедистов в столице все еще недостаточно, и есть проблемы с общей толерантностью участников движения к данному виду транспорта.