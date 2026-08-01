Кэш утекает из системы

Спрос на кэш растет все быстрее. Банки жалуются на риски дефицита ликвидности. Но и высоких ставок по вкладам никто не обещает, отмечают эксперты, с которыми поговорил “Ъ FM”. По данным ЦБ, почти за месяц — до 30 июля — из банковской системы в наличные утекло более 620 млрд руб. Прошедший месяц уже побил прошлый, апрельский, рекорд. А всего с начала года прирост кэша на руках у россиян превысил 2 трлн руб. Почему это происходит? И бьют ли тревогу банки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Центробанк еще весной объяснял, что граждане активно снимают наличные из-за отключений мобильного интернета и «адаптации» бизнеса к повышению налогов. При этом регулятор не посчитал тренд устойчивым. Доля кэша в широкой денежной массе, включая остатки на текущих счетах и депозиты, все еще вблизи исторического минимума. И лето считается высоким сезоном — на отпуска, поездки и отдых россияне традиционно снимают больше наличных. Хотя скорее остались актуальными другие факторы, считает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Главная причина в том, что граждане сегодня тратят больше, чем зарабатывают. Из-за этого им приходится снимать часть средств со счетов, чтобы финансировать текущие потребительские расходы. Второй фактор связан, по-видимому, с условиями ведения бизнеса и стремлением компаний занижать реальные обороты и выручку. Некоторые предприниматели даже предоставляют контрагентам скидки за расчеты наличными — они могут достигать 20%. Третий фактор — перебои с интернет-соединением, однако их влияние, на мой взгляд, не столь существенно».

К отключениям интернета и повышению налогов в этот идеальный шторм прибавился эмоциональный фон, говорит директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев:

«Людей подталкивает к наличным ужесточение контроля за переводами, опасения из-за возможных блокировок карт и все эти фискальные нововведения. Поэтому многие стараются минимизировать расчеты переводами, которые еще недавно были очень популярны, и переходят на наличные».

Среди банков «Сбер» несколько раз заявлял о своих опасениях насчет оттока наличных. Вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что проблема уже привела к дефициту ликвидности у ряда кредитных организаций. Между тем в июле перестал падать показатель о средней ставке по вкладам в российских банках, он даже прибавляет по несколько сотых процентных пункта, следует из данных ЦБ. Прежде — в цикле снижения «ключа» — такого не было. Пойдут ли банки с учетом оттока наличных на повышение ставок по потребительским продуктам? Экономист Дмитрий Прокофьев уверен, что нет:

«Это явление совершенно другого порядка. Банки, конечно, заинтересованы в том, чтобы деньги оставались на счетах — это необходимо для выполнения требований финансового регулятора. Поэтому жалобы на рост снятия наличных выглядят несколько лицемерно.

Сначала банки с готовностью блокируют карты и переводы буквально за любой подозрительный платеж, а потом удивляются, почему люди предпочитают снимать наличные».

По данным Центробанка, в июле структурный дефицит ликвидности банковского сектора приблизился к 2,5 трлн руб. Это максимум с весны 2022 года. Директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин при этом масштабных проблем на рынке не видит:

«Граждане, которые год назад открывали вклады под 18-19% годовых, сейчас сталкиваются с предложениями банков уже на уровне 12-13%. Это вполне ожидаемо: после десяти подряд снижений ключевой ставки банки стремятся как можно быстрее сократить стоимость привлечения средств. При этом ставки по кредитам, как правило, снижаются с некоторым запозданием.

Что касается ликвидности, то ее ограниченный дефицит действительно наблюдается уже достаточно давно, однако мы не видим каких-либо серьезных проблем практически ни у одного из банков, которые оцениваем».

Но не будет рублевой ликвидности, банки не купят гособлигации, заявил Тарас Скворцов из «Сбера», вновь возложив вину на отток наличных. «ОФЗ покупать можно тогда, когда у тебя есть свободная ликвидность, и ты в ней уверен. А сегодня ситуация обратная»,— цитирует его агентство Reuters. В изначальный бюджетный план на покрытие дефицита Минфин закладывал займы почти на 4,5 трлн руб.

Александра Абанькова