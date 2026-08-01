Международный аэропорт Элисты закрылся до конца августа для капремонта
Аэропорт калмыцкой Элисты на месяц остановил обслуживание рейсов. Это необходимо для завершения капремонта взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Заключительный этап капремонта продлится до 31 августа 2026 года», — указано в сообщении.
По завершении работ ВПП длиной 3,2 км снабдят новым светосигнальным оборудованием и перроном на восемь мест стоянок для самолетов и вертолетов. Это позволит повысить пропускную способность и увеличить безопасность обслуживания самолетов, отметили представители аэропорта.
В 2021 году международный аэропорт Элисты обслужил около 100 тыс. пассажиров. В 2025 году — более 60 тыс. пассажиров, указывает «Интерфакс». До приостановки работы авиагавань работала с авиакомпаниями «РусЛайн», «ЮТэйр», «Азимут». Полеты выполнялись в Москву, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Симферополь и страны Закавказья. Один пассажирский терминал аэропорта имеет пропускную способность 100 человек в час.
Международный аэропорт Элисты был закрыт с 24 февраля 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине, как и ряд других аэропортов юга и центральной части России. В течение этого периода Росавиация неоднократно продлевала режим ограничения полетов.
В 2024 году аэропорт Элисты возобновил работу с установленными ограничениями по времени. Первый рейс после длительного закрытия был запланирован на 28 мая 2024 года в аэропорт Жуковский Московской области.
После возобновления работы аэропорт Элисты продолжает испытывать ограничения. Минтранс России активно обсуждает возможность полного возобновления работы всех закрытых южных аэропортов, подчеркивая, что решения зависят от вопросов безопасности.