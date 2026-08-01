Международный аэропорт Элисты закрылся до конца августа для капремонта

Аэропорт калмыцкой Элисты на месяц остановил обслуживание рейсов. Это необходимо для завершения капремонта взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Заключительный этап капремонта продлится до 31 августа 2026 года», — указано в сообщении.

По завершении работ ВПП длиной 3,2 км снабдят новым светосигнальным оборудованием и перроном на восемь мест стоянок для самолетов и вертолетов. Это позволит повысить пропускную способность и увеличить безопасность обслуживания самолетов, отметили представители аэропорта.

В 2021 году международный аэропорт Элисты обслужил около 100 тыс. пассажиров. В 2025 году — более 60 тыс. пассажиров, указывает «Интерфакс». До приостановки работы авиагавань работала с авиакомпаниями «РусЛайн», «ЮТэйр», «Азимут». Полеты выполнялись в Москву, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Симферополь и страны Закавказья. Один пассажирский терминал аэропорта имеет пропускную способность 100 человек в час.