CENTCOM: США перехватили 30 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Составлено ИИ-Ассистентъ

США возобновили морскую блокаду Ирана 14 июля 2026 года, после того как она уже действовала с 13 апреля по 18 июня того же года. Решение о возобновлении блокады принял президент Дональд Трамп через пять дней после новых боевых действий между США и Ираном. Основной целью блокады является прекращение морской торговли Ирана, от которой, по оценкам, зависит до 90% экономики страны. Американские военные заявляли о намерении блокировать все суда, входящие в иранские порты или выходящие из них, распространяя ограничения на всю береговую линию Ирана, включая порты в Персидском и Оманском заливах.

В период первой блокады, с 13 апреля по 18 июня, CENTCOM сообщало о перенаправлении более 140 судов и выведении из строя более девяти. Уже к 2 мая 2026 года ВМС США захватили 48 судов, связанных с Ираном. Эти действия вызвали критику со стороны Ирана, который называет их незаконными и сравнивает с пиратством, а также со стороны других стран, например Индии, МИД которой выразил протест по поводу атаки на танкер Settebello.

Блокада также затронула Ормузский пролив, который Иран временно закрывал в ответ на действия США. Военные США заявляли, что не будут препятствовать проходу судов через пролив, если они не направляются в связанные с Ираном пункты назначения. Гуманитарные грузы разрешены при условии прохождения проверки. Американская сторона считает, что блокада является ответом на провал переговоров по ядерной программе Ирана и попыткой лишить его основного источника доходов от экспорта нефти.