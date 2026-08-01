Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на $5 млрд

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $5,02 млрд. Это следует из подсчетов ТАСС на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Прохоров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Михаил Прохоров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сильнее всего снизилось состояние Михаила Прохорова — на $5,66 млрд, до $10,9 млрд. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,44 млрд, до $23 млрд, сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) — на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — на $1,41 млрд, до $21,2 млрд, председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — на $1,16 млрд, до $22,6 млрд.

Наибольший прирост состояния зафиксирован у основателя «Северстали» Алексея Мордашова — на $1,79 млрд, до $28,1 млрд. Состояние главы «Новатэка» Леонида Михельсона выросло на $1,48 млрд, до $25,2 млрд, основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — на $1,18 млрд, до $20,1 млрд, Геннадия Тимченко — на $1,15 млрд, до $15,4 млрд, основателя УГМК Искандера Махмудова — на $700 млн, до $8,58 млрд.

Индекс BBI рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг включает 500 богатейших людей мира. Из них граждан России — 20 человек.