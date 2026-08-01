Глава Башкирии Хабиров заявил о задымлении в промзоне Уфы после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ранее в Башкирии уже были зафиксированы атаки беспилотников. Так, в апреле 2026 года несколько БПЛА были сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам Уфы, при этом обломки одного из них упали в промзоне, вызвав пожар, а ещё один попал в жилой дом, повредив квартиры. В ноябре 2025 года промышленный комплекс Стерлитамака также подвергся атаке беспилотников, которые были сбиты, и их обломки упали в промзоне.

В мае 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что после атаки БПЛА на предприятие «Газпром нефтехим Салават» будет усилена оборона критически важных для экономики республики предприятий, в том числе противовоздушная. Власти региона отмечали, что атака не нанесла существенного ущерба, но послужила поводом для дальнейшего укрепления защиты объектов нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов. Кроме того, в июле 2026 года в Туймазинском районе Башкирии был поврежден промышленный объект из-за падения обломков сбитого беспилотника.