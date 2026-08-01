Politico: Пентагон откажется от роли лидера в Группе содействия Украине в Европе

Пентагон отстраняется от руководства возглавляемым США командованием НАТО в Германии, координирующим в том числе передачу военной помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, это очередной признак более масштабного вывода американских войск из Европы.

Управление Группой содействия Украине по безопасности, базирующейся в Висбадене, в конечном итоге возьмет на себя другой член НАТО, сообщили источники. Эта группа играла центральную роль в оснащении и обучении ВСУ с 2022 года.

«Принятие командования европейским или канадским офицером… стало бы еще одним примером того, как союзники берут на себя большую ответственность», — сказал Politico представитель НАТО. По данным издания, смена руководства по программе займет до года.

Союзники по НАТО в целом поддержали передачу командования от США, некоторые отмечают, что расширение роли Европы представляется целесообразным, пишет Politico.

«Для нас в этом больше преимуществ, чем недостатков, — также заявил изданию украинский чиновник. — Это снижает риски, которые могут возникнуть из-за политической нестабильности в США, и облегчает военную логистику в интересах Украины».