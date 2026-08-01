Politico: Пентагон откажется от роли лидера в Группе содействия Украине в Европе
Пентагон отстраняется от руководства возглавляемым США командованием НАТО в Германии, координирующим в том числе передачу военной помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, это очередной признак более масштабного вывода американских войск из Европы.
Управление Группой содействия Украине по безопасности, базирующейся в Висбадене, в конечном итоге возьмет на себя другой член НАТО, сообщили источники. Эта группа играла центральную роль в оснащении и обучении ВСУ с 2022 года.
«Принятие командования европейским или канадским офицером… стало бы еще одним примером того, как союзники берут на себя большую ответственность», — сказал Politico представитель НАТО. По данным издания, смена руководства по программе займет до года.
Союзники по НАТО в целом поддержали передачу командования от США, некоторые отмечают, что расширение роли Европы представляется целесообразным, пишет Politico.
«Для нас в этом больше преимуществ, чем недостатков, — также заявил изданию украинский чиновник. — Это снижает риски, которые могут возникнуть из-за политической нестабильности в США, и облегчает военную логистику в интересах Украины».
Решение Пентагона отказаться от роли лидера в Группе содействия Украине по безопасности в Европе является частью более широкой стратегии США по сокращению военного присутствия в регионе. Этот курс был обозначен президентом Дональдом Трампом, и военные аналитики отмечали, что речь идет о возвращении численности американских войск в Европе к уровню до февраля 2022 года. С осени 2025 года США начали постепенно сокращать свое военное присутствие на восточном и южном флангах НАТО.
До этого Пентагон активно координировал военную помощь Украине, проводя совещания контактной группы по обороне Украины, также известной как формат «Рамштайн». Эти встречи, часто проходившие на авиабазе Рамштайн в Германии, собирали представителей десятков стран для обсуждения поставок вооружений, модернизации украинской армии и обеспечения ее потребностей. Глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно подчеркивал важность этой помощи для безопасности Украины и США.
Передача командования Группой содействия Украине другому члену НАТО означает, что европейские страны и Канада возьмут на себя большую ответственность за координацию военной поддержки. Европейские государства уже рассматривали возможность поручить главнокомандующему силами НАТО в Европе контроль над развертыванием своих военных контингентов на Украине. Это также может снизить риски, связанные с политической нестабильностью в США, и облегчить военную логистику для Украины.