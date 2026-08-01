Женщина погибла, два человека пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

В ночь на 1 августа средства ПВО и силы Черноморского флота сбили над Севастополем 20 беспилотников. В результате атаки погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — уточнил он.

Сгорели два частных дома и автомобиль, еще три дома и 15 машин повреждены. Глава города призвал доверять «только официальной информации».