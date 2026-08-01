Женщина погибла, два человека пострадали при атаке БПЛА на Севастополь
В ночь на 1 августа средства ПВО и силы Черноморского флота сбили над Севастополем 20 беспилотников. В результате атаки погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — уточнил он.
Сгорели два частных дома и автомобиль, еще три дома и 15 машин повреждены. Глава города призвал доверять «только официальной информации».
Севастополь регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. В марте 2026 года губернатор Михаил Развожаев сообщал об одной из самых продолжительных атак, в результате которой над городом было сбито 53 дрона. Тогда пострадали девять человек, трое из которых были дети, а обломки БПЛА повредили пятиэтажный многоквартирный дом, здания колледжа, общежития и школы, а также газовую трубу и подстанцию, оставив часть города без электричества. Другие инциденты в 2026 году также приводили к разрушениям и пострадавшим, например, в феврале девятилетний мальчик получил осколочные ранения, и были повреждены три многоквартирных дома и большое количество машин. За июнь 2026 года в результате атак БПЛА в Севастополе были зафиксированы повреждения окон в многоквартирных домах, локальные возгорания и пробитые крыши в частных домах, а также пострадали два человека с осколочными ранениями легкой степени. Налеты неоднократно затрагивали гражданскую инфраструктуру и приводили к человеческим жертвам.