Red WIngs запустит рейс Екатеринбург — Ижевск для пассажиров «Ижавиа»

Авиакомпания Red Wings с 2 августа приступит к выполнению регулярных рейсов из Екатеринбурга в Ижевск, сообщили в пресс-службе перевозчика. Компания возмет на себя обязательства по перевозке пассажиров, ранее оформивших билеты у прекратившей операционную деятельность «Ижавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рейсы из аэропорта Кольцово запланированы по воскресеньям в 20:00 и по пятницам в 17:40 по местному времени. Обратные вылеты из столицы Удмуртии — в 21:05 и 18:45. Время в пути составит 1 час 15 минут. Продажа билетов открыта на официальном сайте компании и в мобильном приложении.

Пассажирам, купившим билеты на рейсы «Ижавиа», переоформление не потребуется: новые маршрутные квитанции Red Wings будут автоматически направлены на адреса электронной почты, указанные при бронировании.

Напомним, авиакомпания «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов. Это связано с аннулированием сертификата эксплуатанта из-за неустранения «критических несоответствий по функционированию СУБП».

Анна Капустина