Россия не выплатит взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в этом году

Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Членство России в ОЭСР приостановлено с 2022 года.

Согласно документу, отказаться от взноса предложил «Росатом». Заложенные на выплату средства из федерального бюджета направят на финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

«Принять предложение... "Росатома", согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос РФ в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61 313,4 тыс. руб.»,— сказано в распоряжении.

АЯЭ — специальное агентство в составе ОЭСР, которое помогает его участникам развивать научные, технологические и правовые основы для безопасного использования ядерной энергии в мирных целях. Россия стала членом Агентства по ядерной энергии в 2013 году. Членские взносы в ОЭСР российская сторона прекратила выплачивать с 2025 года.