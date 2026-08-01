Мишустин во время поездки в Кызыл встретился с главой Тывы

Премьер-министр Михаил Мишустин во время поездки в Тыву провел встречу с главой республики Владиславом Ховалыгом. Они обсудили экономику региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам Владислава Ховалыги, объем валового регионального продукта (ВРП) за пять лет вырос ровно в два раза — с 84 млрд руб. до 168 млрд руб. «Ставим для себя приоритетную задачу обеспечить рост собственных доходов бюджета. В 2025 году они выросли на 24% к 2024 году, а с 2020 года — в 2,5 раза»,— сообщил глава Тывы (цитата по сайту правительства).

Число безработных с 2020 года в республике сократилось с 24 тыс. до 6 тыс. человек, сказал господин Ховалыг. Он уточнил, что среднемесячная зарплата за пять лет увеличилась на 71%. «Росту доходов населения способствовала в том числе реализация федеральных мер поддержки в виде предоставления соцконтракта»,— указал глава Тывы.

Михаил Мишустин обратил внимание, что республика обладает серьезным промышленным потенциалом. Владислав Ховалыг в свою очередь сообщил, что в 2025 году Тыва вошла в десятку регионов по объемам введенного жилья.