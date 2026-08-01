Мишустин во время поездки в Кызыл встретился с главой Тывы
Премьер-министр Михаил Мишустин во время поездки в Тыву провел встречу с главой республики Владиславом Ховалыгом. Они обсудили экономику региона.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
По словам Владислава Ховалыги, объем валового регионального продукта (ВРП) за пять лет вырос ровно в два раза — с 84 млрд руб. до 168 млрд руб. «Ставим для себя приоритетную задачу обеспечить рост собственных доходов бюджета. В 2025 году они выросли на 24% к 2024 году, а с 2020 года — в 2,5 раза»,— сообщил глава Тывы (цитата по сайту правительства).
Число безработных с 2020 года в республике сократилось с 24 тыс. до 6 тыс. человек, сказал господин Ховалыг. Он уточнил, что среднемесячная зарплата за пять лет увеличилась на 71%. «Росту доходов населения способствовала в том числе реализация федеральных мер поддержки в виде предоставления соцконтракта»,— указал глава Тывы.
Михаил Мишустин обратил внимание, что республика обладает серьезным промышленным потенциалом. Владислав Ховалыг в свою очередь сообщил, что в 2025 году Тыва вошла в десятку регионов по объемам введенного жилья.
Республика Тыва является субъектом Российской Федерации, расположенным на юге Сибири и Восточной Сибири. Ранее она занимала последнее место в рейтинге регионов по качеству жизни, имела высокий уровень бедности, безработицу и падение промышленного производства. Президент Владимир Путин ранее посещал Туву с рабочими визитами, проводил открытые уроки и совещания, по итогам которых давал поручения по развитию региона и выделял средства на социальные нужды. Например, в 2024 году он распорядился выделить 1,7 млрд рублей на оплату труда и социальные расходы, а также поручил подготовить план развития Тувы до 2030 года. Отмечалось, что экономика республики демонстрирует активный рост, а собственные доходы бюджета региона увеличиваются опережающими темпами.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что в республике находится десять перспективных объектов геологоразведки с добычей полезных ископаемых почти на 4 млрд рублей, и Туве отведена одна из основных ролей в этом направлении в Сибирском федеральном округе. Для реализации проектов по добыче полезных ископаемых и освоения новых месторождений региону необходимы дополнительные мощности электроэнергии. В связи с этим в прошлом году началось строительство линии электропередач для электроснабжения Ак-Сугского горно-обогатительного комбината.
В мае 2024 года Республика Тыва вошла в число пяти регионов, которым выделили 880 млн рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах. Ранее, в марте 2021 года, премьер-министр Михаил Мишустин поручал проанализировать причины, по которым предприниматели Тувы не воспользовались мерами поддержки в период пандемии, когда 3 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса приостановили работу.