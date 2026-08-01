У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана вблизи берегов Японии.

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что эпицентр землетрясения находился в 95 км северо-восточнее японского города Хатинохе в префектуре Аомори. Подземные толчки были зафиксированы в 11:48 по местному времени (5:48 мск).

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. Там также указали, что очаг землетрясения находился на глубине 82,3 км.

27 июля в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава. По последним данным, погибли 36 человек.