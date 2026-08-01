В танкер у берегов Омана попал снаряд

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с судами в Оманском заливе происходят регулярно. За последний год здесь неоднократно сообщалось об атаках на танкеры и другие суда. Власти Омана и Великобритании, в частности Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), часто фиксируют такие происшествия, включая попадания снарядов и захваты вооруженными лицами. Так, в марте 2026 года сообщалось о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз у берегов ОАЭ, а в феврале 2026 года танкер MKD VYOUM подвергся атаке беспилотника недалеко от побережья Омана. В августе 2021 года был захвачен танкер Asphalt Princess, который, предположительно, направлялся в сторону Ирана под контролем вооруженных людей.

За нападениями на суда в регионе часто стоят йеменские хуситы, которые атакуют суда, связанные, по их мнению, с Израилем. Также неоднократно звучали обвинения в адрес Ирана со стороны США, Великобритании и Израиля в атаках на танкеры. Например, в июле 2021 года танкер Mercer Street был атакован беспилотниками, в результате чего погибли члены экипажа. США и Великобритания возложили ответственность за этот инцидент на Иран, однако Тегеран опроверг свою причастность.