Погранкомитет Белоруссии не подтвердил сообщения о закрытии границы с Латвией

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что граница страны с Латвией не закрывалась. Ранее МВД Латвии заявило, что латвийско-белорусская граница будет временно закрыта по техническим причинам.

«ГПК Беларуси не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией»,— сказал журналистам представитель погранкомитета Антон Бычковский (цитата по БЕЛТА).

До конца 2026 года в Латвии действует усиленный режим охраны границы с Белоруссией. МВД страны поясняло, что это необходимо из-за растущего потока нелегальных мигрантов. 31 июля глава ведомства Янис Домбрава сообщил, что граница с Белоруссией закрывается на неопределенный срок.