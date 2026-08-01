Погранкомитет Белоруссии не подтвердил сообщения о закрытии границы с Латвией
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что граница страны с Латвией не закрывалась. Ранее МВД Латвии заявило, что латвийско-белорусская граница будет временно закрыта по техническим причинам.
«ГПК Беларуси не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией»,— сказал журналистам представитель погранкомитета Антон Бычковский (цитата по БЕЛТА).
До конца 2026 года в Латвии действует усиленный режим охраны границы с Белоруссией. МВД страны поясняло, что это необходимо из-за растущего потока нелегальных мигрантов. 31 июля глава ведомства Янис Домбрава сообщил, что граница с Белоруссией закрывается на неопределенный срок.
Власти Латвии ввели усиленный режим охраны границы с Белоруссией 11 августа 2024 года, а в июле 2024 года были построены заграждения на латвийско-белорусской границе протяженностью около 145 км. Нарастающий миграционный кризис, из-за которого Литва, Латвия и Польша объявили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией, стал причиной введения этих мер. Например, в августе 2024 года Госпогранслужба Латвии даже проводила дополнительную мобилизацию пограничников и отзывала сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов. Белоруссия, в свою очередь, в 2021 году приостановила соглашение с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, что стало ответной мерой на действия ЕС. Позиция Белоруссии заключается в том, что миграционный кризис вызван санкциями и отказом ЕС от строительства лагерей для беженцев, а Польша и Литва используют нелегальных мигрантов как предлог для усиления контроля на границе. Белорусская сторона заявляет о применении насилия со стороны Латвии в отношении мигрантов. При этом Латвия с 15 октября 2025 года ввела предварительную регистрацию в Системе электронной очереди для пересечения границы с Белоруссией, стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет €9,3. Эта мера, как пояснялось, направлена на повышение безопасности и предотвращение очередей. Ранее, в октябре 2025 года, Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией, что привело к перенаправлению поставок через Латвию.