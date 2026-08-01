Курс доллара. Прогноз на 3–7 августа
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На минувшей неделе курс доллара впервые за четыре месяца поднимался выше уровня 80 руб./$. В ходе торгов четверга внебиржевой курс американской валюты достигал отметки 80,29 руб./$, максимума с 6 апреля. Даже с учетом последующей коррекции и отката курса к отметке 79,25 руб./$ за неделю он вырос почти на 1 руб. Российская валюта находится под давлением высоких геополитических рисков, а также сезонного более высокого спроса на валюту со стороны населения и импортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|77.00-82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|«Цифра банк»
|79.00-81.00
|Банк Русский Стандарт
|78.00-81.00
|Банк Зенит
|80.00
|Газпромбанк
|78.80-80.20
|Консенсус-прогноз *
|79.58
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Минфин объявит параметры валютных операций в августе
Рубль вновь перешел к ослаблению, на пике достигая 11,88 руб./CNY — максимума с конца марта. Продажи валюты экспортерами для уплаты налогов 28 июля лишь немного сдерживали это движение в начале недели. На следующей неделе Минфин объявит параметры валютных операций в августе. По нашим оценкам, совокупный объем покупок валюты со стороны ЦБ и Минфина может снизиться с текущих 4,8 млрд руб./день до 1–4 млрд руб./день, что может иметь минимальный эффект на валютный рынок. В данных условиях мы ожидаем умеренного движения курсов на следующей неделе: курс юаня может вернуться в
Доллар корректируется вниз на мировых площадках
Рубль дешевеет на фоне завершения налогового периода и усиления спроса на валюту со стороны импортеров и населения. Санкционная повестка и отсутствие позитивных новостей со стороны геополитики также повышают краткосрочную неопределенность для внутреннего валютного рынка. Цены на российскую нефть остаются на повышенном уровне, а доллар корректируется вниз на мировых площадках, что оказывает поддержку. На фоне такого набора факторов ожидаем консолидации курса доллара около отметки 80 руб./$.
Одним из факторов поддержки рубля является жесткая ДКП Банка России
На фоне роста геополитической напряженности стоит ждать роста волатильности курса рубля на будущей неделе. Внимание участников рынка приковано и к ситуации на Ближнем Востоке, которая напрямую влияет на уровень нефтяных котировок. Инвесторам сложно прогнозировать то, насколько затяжным окажется конфликт между США и Ираном, который то давит на рубль, то поддерживает его в зависимости от градуса напряженности. Одним из факторов поддержки рубля является жесткая ДКП Банка России, а также экспорт-импортный баланс, который тоже оказывает одно из ключевых влияний на курс национальной валюты. Рост кредитования и период отпусков также оказывают давление на рубль через повышенный спрос на импорт.
Технический тренд на ослабление рубля сохраняется
Рубль стабилизировался в конце недели после падения до летних минимумов в первой половине недели. Российская валюта в пятницу заметно укрепилась к доллару США — на 0,81%, до 79,46 руб./$. Тем не менее технический тренд на ослабление рубля сохраняется. В ближайшие недели курсы могут повыситься в направлении верхних границ диапазонов: 11,612 руб./CNY, 79–81 руб./$.
Факторы локального ослабления курса прежние
Курс рубля к доллару тестировал уровень 80 руб./$, но к концу недели не смог закрепиться выше его. Факторы локального ослабления курса прежние: слабая валютная выручка, сезонный спрос, погашение валютных бумаг, оплата импорта топлива. Сокращение присутствия Минфина на рынке в результате снижения цены нефти локально снизит спрос на валюту и может позволить рублю немного окрепнуть в конце следующей недели. Ждем доллар в пределах 78–80 руб./$.
Поддержку рублю способна оказать конъюнктура рынка энергоносителей
По нашим оценкам, на предстоящей неделе курс юаня составит 11,5–12 руб./CNY, доллара — 77–82 руб./$. Давление на рубль продолжает оказывать дефицит валютной ликвидности, что находит отражение в динамике стоимости биржевых юаневых свопов; этот фактор рассматриваем как краткосрочный — нормализация ситуации с ликвидностью ожидается в ближайшие недели. Поддержку рублю способна оказать конъюнктура рынка энергоносителей: прогнозируем движение цен на нефть марки Brent в диапазоне $85–95 за баррель. Существенное влияние на динамику национальной валюты может оказать публикация в среду параметров операций по бюджетному правилу, которую инвесторы рассматривают как значимый ориентир.