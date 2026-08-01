Курс доллара. Прогноз на 3–7 августа

Павел Бирюков,

главный экономист Минфин объявит параметры валютных операций в августе Рубль вновь перешел к ослаблению, на пике достигая 11,88 руб./CNY — максимума с конца марта. Продажи валюты экспортерами для уплаты налогов 28 июля лишь немного сдерживали это движение в начале недели. На следующей неделе Минфин объявит параметры валютных операций в августе. По нашим оценкам, совокупный объем покупок валюты со стороны ЦБ и Минфина может снизиться с текущих 4,8 млрд руб./день до 1–4 млрд руб./день, что может иметь минимальный эффект на валютный рынок. В данных условиях мы ожидаем умеренного движения курсов на следующей неделе: курс юаня может вернуться в

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Доллар корректируется вниз на мировых площадках Рубль дешевеет на фоне завершения налогового периода и усиления спроса на валюту со стороны импортеров и населения. Санкционная повестка и отсутствие позитивных новостей со стороны геополитики также повышают краткосрочную неопределенность для внутреннего валютного рынка. Цены на российскую нефть остаются на повышенном уровне, а доллар корректируется вниз на мировых площадках, что оказывает поддержку. На фоне такого набора факторов ожидаем консолидации курса доллара около отметки 80 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Одним из факторов поддержки рубля является жесткая ДКП Банка России На фоне роста геополитической напряженности стоит ждать роста волатильности курса рубля на будущей неделе. Внимание участников рынка приковано и к ситуации на Ближнем Востоке, которая напрямую влияет на уровень нефтяных котировок. Инвесторам сложно прогнозировать то, насколько затяжным окажется конфликт между США и Ираном, который то давит на рубль, то поддерживает его в зависимости от градуса напряженности. Одним из факторов поддержки рубля является жесткая ДКП Банка России, а также экспорт-импортный баланс, который тоже оказывает одно из ключевых влияний на курс национальной валюты. Рост кредитования и период отпусков также оказывают давление на рубль через повышенный спрос на импорт.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Технический тренд на ослабление рубля сохраняется Рубль стабилизировался в конце недели после падения до летних минимумов в первой половине недели. Российская валюта в пятницу заметно укрепилась к доллару США — на 0,81%, до 79,46 руб./$. Тем не менее технический тренд на ослабление рубля сохраняется. В ближайшие недели курсы могут повыситься в направлении верхних границ диапазонов: 11,612 руб./CNY, 79–81 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Факторы локального ослабления курса прежние Курс рубля к доллару тестировал уровень 80 руб./$, но к концу недели не смог закрепиться выше его. Факторы локального ослабления курса прежние: слабая валютная выручка, сезонный спрос, погашение валютных бумаг, оплата импорта топлива. Сокращение присутствия Минфина на рынке в результате снижения цены нефти локально снизит спрос на валюту и может позволить рублю немного окрепнуть в конце следующей недели. Ждем доллар в пределах 78–80 руб./$.