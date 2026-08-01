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Курс доллара. Прогноз на 3–7 августа

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

На минувшей неделе курс доллара впервые за четыре месяца поднимался выше уровня 80 руб./$. В ходе торгов четверга внебиржевой курс американской валюты достигал отметки 80,29 руб./$, максимума с 6 апреля. Даже с учетом последующей коррекции и отката курса к отметке 79,25 руб./$ за неделю он вырос почти на 1 руб. Российская валюта находится под давлением высоких геополитических рисков, а также сезонного более высокого спроса на валюту со стороны населения и импортеров.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 77.00-82.00
«БКС Мир инвестиций» 78.00-80.00
«Цифра банк» 79.00-81.00
Банк Русский Стандарт 78.00-81.00
Банк Зенит 80.00
Газпромбанк 78.80-80.20
Консенсус-прогноз * 79.58

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Газпромбанк
Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
«Цифра банк»
«БКС Мир инвестиций»
ПСБ
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Павел Бирюков

Павел Бирюков,
главный экономист

Минфин объявит параметры валютных операций в августе

Рубль вновь перешел к ослаблению, на пике достигая 11,88 руб./CNY — максимума с конца марта. Продажи валюты экспортерами для уплаты налогов 28 июля лишь немного сдерживали это движение в начале недели. На следующей неделе Минфин объявит параметры валютных операций в августе. По нашим оценкам, совокупный объем покупок валюты со стороны ЦБ и Минфина может снизиться с текущих 4,8 млрд руб./день до 1–4 млрд руб./день, что может иметь минимальный эффект на валютный рынок. В данных условиях мы ожидаем умеренного движения курсов на следующей неделе: курс юаня может вернуться в

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Доллар корректируется вниз на мировых площадках

Рубль дешевеет на фоне завершения налогового периода и усиления спроса на валюту со стороны импортеров и населения. Санкционная повестка и отсутствие позитивных новостей со стороны геополитики также повышают краткосрочную неопределенность для внутреннего валютного рынка. Цены на российскую нефть остаются на повышенном уровне, а доллар корректируется вниз на мировых площадках, что оказывает поддержку. На фоне такого набора факторов ожидаем консолидации курса доллара около отметки 80 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Одним из факторов поддержки рубля является жесткая ДКП Банка России

На фоне роста геополитической напряженности стоит ждать роста волатильности курса рубля на будущей неделе. Внимание участников рынка приковано и к ситуации на Ближнем Востоке, которая напрямую влияет на уровень нефтяных котировок. Инвесторам сложно прогнозировать то, насколько затяжным окажется конфликт между США и Ираном, который то давит на рубль, то поддерживает его в зависимости от градуса напряженности. Одним из факторов поддержки рубля является жесткая ДКП Банка России, а также экспорт-импортный баланс, который тоже оказывает одно из ключевых влияний на курс национальной валюты. Рост кредитования и период отпусков также оказывают давление на рубль через повышенный спрос на импорт.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Технический тренд на ослабление рубля сохраняется

Рубль стабилизировался в конце недели после падения до летних минимумов в первой половине недели. Российская валюта в пятницу заметно укрепилась к доллару США — на 0,81%, до 79,46 руб./$. Тем не менее технический тренд на ослабление рубля сохраняется. В ближайшие недели курсы могут повыситься в направлении верхних границ диапазонов: 11,612 руб./CNY, 79–81 руб./$.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Факторы локального ослабления курса прежние

Курс рубля к доллару тестировал уровень 80 руб./$, но к концу недели не смог закрепиться выше его. Факторы локального ослабления курса прежние: слабая валютная выручка, сезонный спрос, погашение валютных бумаг, оплата импорта топлива. Сокращение присутствия Минфина на рынке в результате снижения цены нефти локально снизит спрос на валюту и может позволить рублю немного окрепнуть в конце следующей недели. Ждем доллар в пределах 78–80 руб./$.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Поддержку рублю способна оказать конъюнктура рынка энергоносителей

По нашим оценкам, на предстоящей неделе курс юаня составит 11,5–12 руб./CNY, доллара — 77–82 руб./$. Давление на рубль продолжает оказывать дефицит валютной ликвидности, что находит отражение в динамике стоимости биржевых юаневых свопов; этот фактор рассматриваем как краткосрочный — нормализация ситуации с ликвидностью ожидается в ближайшие недели. Поддержку рублю способна оказать конъюнктура рынка энергоносителей: прогнозируем движение цен на нефть марки Brent в диапазоне $85–95 за баррель. Существенное влияние на динамику национальной валюты может оказать публикация в среду параметров операций по бюджетному правилу, которую инвесторы рассматривают как значимый ориентир.

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