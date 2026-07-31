На территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» уже происходили инциденты. Например, 4 марта 2021 года там произошел разлив продукта с последующим горением, который был локализован. Тогда же, 4 марта 2021 года, после пожара на предприятии были выявлены превышения предельно допустимой концентрации хлороформа и фенола в атмосферном воздухе.

В ноябре 2025 года также был зафиксирован пожар на одном из производственных подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» после разгерметизации оборудования, но тогда обошлось без пострадавших. В марте 2026 года на заводе произошел взрыв и пожар, в результате которых погибли два человека и 72 пострадали, восемь из них были госпитализированы. Предварительной причиной тогда также назывался сбой в работе оборудования, а Росавиация вводила ограничения для аэропорта Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов. Возможность атаки БПЛА на предприятие рассматривалась, но подтверждения не получила.

Пожары также регулярно происходят на других нефтеперерабатывающих заводах. Например, в 2025 году горел Уфимский нефтеперерабатывающий завод из-за технологического процесса, а в 2024 году пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после падения обломков беспилотников. В том же году были зафиксированы возгорания на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области и на заводе в Самарской области после атак БПЛА.