Rolls-Royce Лерчек за 42 млн руб. уйдет с молотка в уплату штрафа

Автомобиль Rolls-Royce стоимостью 42,1 млн руб. блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) пойдет в уплату назначенного ей по приговору суда штрафа на сумму свыше 760 млн рублей. Это следует из текста приговора Гагаринского суда Москвы, с которым ознакомился «Ъ».

«Сохранить арест, наложенный постановлением Троицкого районного суда Москвы от 15 октября 2024 года на имущество Чекалиной — транспортное средство марки Rolls-Royce 2022 года выпуска… стоимостью 42 млн 100 тыс. руб. до исполнения приговора суда в части выплаты штрафа»,— указано в документе. Это значит, что автомобиль Чекалиной будет продан с молотка, а деньги от его продажи пойдут на погашение штрафа в 753 млн руб.

Для той же цели судья Алишер Ларин оставил под арестом деньги блогера в общей сумме 45 млн 325 тыс. руб.

Сегодня суд приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года по делу о выводе из России в Арабские Эмираты более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Также ей был назначен штраф в размере 763,5 млн руб. — размер ее дохода за пять лет.

Раз в месяц она должна отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, согласно приговору, ей запрещено «заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов, интернет-платформ, информационных систем и иных информационных и телекоммуникационных ресурсов, в том числе принадлежащих третьим лицам с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности и иных дистанционных информационных продуктов сроком на три года».

Сама Лерчек в последнем слове заявила, что не сможет выплатить гигантский штраф в случае его назначения.

Мария Локотецкая