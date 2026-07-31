ФОМ обновил данные опроса по самым значимым событиям недели для россиян

Социологи из фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и аналитического центра ВЦИОМ опубликовали еженедельные политические рейтинги. ФОМ, среди прочего, зафиксировал изменения в том, какие события, связанные со специальной военной операцией (СВО), россияне называют самыми значимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно опросу ВЦИОМ, рейтинги одобрения президента (65,4%, +0,1 п.п.), правительства (42,6%, -0,5 п.п.) и премьер-министра (44,4%, +1,2 п.п.) не претерпели значительных изменений.

Актуальный рейтинг парламентских партий от ВЦИОМ:

«Единая Россия» — 33,5% (+0,8 п. п.);

КПРФ — 9,7% (-2,2 п. п.);

«Новые люди» — 9,5% (-1 п. п.);

ЛДПР — 8% (-1,6 п. п.);

«Справедливая Россия» — 6% (+0,6 п. п.).

ФОМ опубликовал свои рейтинги на 10 часов позже обычного (в 20:00 мск). Среди его респондентов 57% (+4 п.п.) признались, что в их окружении преобладают скорее тревожные настроения.

Среди событий недели, о которых фонд регулярно опрашивает респондентов, главными для россиян уже традиционно стали те, что связаны со спецоперацией на Украине (43%, +11 п.п.). Пункт «СВО в целом» занял второе место в разделе (16%, -2 п.п.), его обошел ответ «Обстрелы различных российских территорий» (18%, +4 п.п.). Входившие в него ранее реплики об «атаке на склады Wildberries» сформировали отдельную подгруппу (10%). Следующей по популярности темой ответов среди россиян стал дефицит бензина (8%, -7 п.п.).

Актуальный рейтинг политических партий от ФОМ:

«Единая Россия» — 35% (+2 п. п.);

КПРФ — 10% (-1 п. п.);

ЛДПР — 10% (-1 п. п.);

«Новые люди» — 6% (-1 п. п.);

«Справедливая Россия» — 4% (+1 п. п.).

Выборка ВЦИОМ составляет 1,6 тыс. респондентов. Опрос проходил с 20 по 26 июля, его предельная погрешность составляет 2,5%. Центр использует комбинированный метод опроса, то есть 50% человек опрашиваются по телефонным интервью, а еще 50% — по маршрутной выборке. ФОМ проводит интервью по месту жительства респондентов. Их выборка составляет 1,5 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 3,6%, опрос проходил с 24 по 29 июля. Фонд округляет доли ответов до целого числа.

Степан Мельчаков