Татьяна Ким напомнила о добровольных компенсациях селлерам

Удары ВСУ по складам Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. Об этом заявила глава объединенной компании RWB Татьяна Ким. Тем не менее компания продолжает выплачивать компенсации селлерам, чья продукция повредилась при украинских атаках, обратила внимание она.

«К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем»,— указано в обращении госпожи Ким. Она призвала партнеров маркетплейса доверять только официальным источникам информации и рассчитывать на поддержку государства и самой компании.

Татьяна Ким заверила, что RWB проводит уже вторую волну выплат продавцам — в нее попали около 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Она также пообещала, что на следующей неделе компания очно встретится с предпринимателями «в наиболее пострадавших регионах», чтобы решить проблемы точечно. Кроме того, совместно с правительством разрабатывается общая система поддержки, «по которой помощь получит каждый».