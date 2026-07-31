Татьяна Ким заявила об отражении большей части атак на склады Wildberries
Ким: склад Wildberries в Екатеринбурге атаковали более 200 БПЛА
С того момента, как Украина начала атаковать логистические объекты Wildberries в разных регионах России, компания ежедневно усиливала и укрепляла оборонительные способности, заявила глава RWB Татьяна Ким. Подтверждение тому, по ее словам, — тот факт, что предприятиям удалось отразить большую часть атак.
«И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. Например, только на склад в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более двухсот БПЛА самолетного типа»,— указано в обращении госпожи Ким. Она отметила, что у компании есть свои противопожарные бригады, современные системы пожаротушения. Кроме того, RWB производит «собственные комплектующие» и регулярно проводит эвакуационные учения с персоналом.
«Возглавляет службу пожарной безопасности полковник внутренней службы, бывший сотрудник МЧС со стажем более 26 лет в пожаротушении»,— добавила Татьяна Ким. Глава RWB заверила, что таким образом компании удается обеспечить безопасность людей на складах, оперативно локализовывать возгорания и по возможности «сохранять в целостности» товары продавцов.
Украинские БПЛА почти ежедневно атакуют склады Wildberries в российских регионах с 18 июля. Среди сотрудников есть погибшие и пострадавшие. Не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании выбыли из строя.
Склады Wildberries регулярно подвергаются атакам беспилотников. В ночь на 18 июля удары БПЛА были нанесены по логистическим центрам компании в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали, в результате чего погибли восемь человек и пострадали десятки. 22 июля атаки продолжились в Краснодаре и Невинномысске, а затем в Ленинградской области, где пострадали три человека. В конце июля 2026 года склад в Екатеринбурге также приостановил работу после атаки БПЛА. Объекты маркетплейса оснащены средствами противовоздушной обороны, а компания проводит тренировочные учения для сотрудников. Wildberries пересматривает правила на логистических объектах при нештатных ситуациях, а также вводит меры поддержки для продавцов и оказывает финансовую и психологическую помощь пострадавшим сотрудникам и семьям погибших. Компания также сняла с продажи товары, хранившиеся на атакованных складах.