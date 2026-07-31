Татьяна Ким призвала бизнес адаптироваться к новым условиям
Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что российскому предпринимательскому сообществу необходимо сохранять взвешенный подход к сложившейся ситуации и готовиться к перестройке бизнес-процессов в ближайшей перспективе.
«Единственное, что можно сейчас сделать – это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться. Мы – предприниматели – умеем это делать как никто другой»,— сказала госпожа Ким.
С середины июля логистические объекты Wildberries в различных регионах России подвергаются атакам. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников, находившихся на складах в момент происшествий. Из строя выбыли не менее 8% ее логистических мощностей, что составляет около 444 тыс. кв. м.
22 июля глава Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсаций в RWB заявили, что выплаты будут происходить поэтапно.
В июле 2026 года Wildberries столкнулась с атаками беспилотников, которые затронули пять логистических объектов общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. В результате этих атак из строя выбыло 8% логистических площадей, или 444 тыс. кв. м. Стоимость пострадавшей недвижимости оценивается до 60 млрд рублей, а строительство аналогичных объектов может обойтись в 35,5 млрд рублей.
Произошедшие события вынуждают маркетплейс пересмотреть логистические подходы, в том числе, возможно, увеличить долю селлеров со своими складами. Ранее почти все продавцы Wildberries работали по модели FBO (отгрузка товаров со складов платформы). В качестве временной меры компания может переориентировать часть предпринимателей на модель FBS, при которой товары отправляются со склада продавца, хотя этот формат более удобен для небольших продавцов с ограниченным ассортиментом.
Помимо этого, пострадавшие логистические объекты включают ключевые хабы, такие как центр в Краснодаре, который является основным для снабжения юга страны, и мегахабы в Подмосковье, через которые проходят импортные и магистральные грузы. Это может сказаться на сроках доставки и устойчивости маршрутной сети. Для решения проблемы Wildberries может потребоваться аренда дополнительных логистических мощностей или перераспределение потоков товаров на удаленные склады в Поволжье, на Урале и в Сибири.