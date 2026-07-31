Россиянам будет непросто найти покупателей на недвижимость в Черногории

Российские собственники активизировали продажу недвижимости в Черногории на фоне решения властей страны о введении въездных виз с 1 ноября. Количество объявлений о реализации жилья за год увеличилось на 10–15%. По оценкам экспертов, в стране насчитывается около 4,5 тыс. российских владельцев квартир и домов, многие из которых сдавали их туристам, но теперь этот бизнес может стать менее прибыльным из-за ожидаемого сокращения турпотока примерно на 30%.

Аналитики предупреждают, что найти покупателей на местном рынке в российской юрисдикции будет непросто. Интерес к черногорской недвижимости среди россиян в январе-июле сократился на 16% год к году, а по сравнению с 2022 годом падение достигло 77%. В этих условиях владельцы готовы предлагать дисконт, но, по прогнозам экспертов, массового обвала цен не произойдет, а скидки вряд ли превысят 10–12%.

Эксперты объясняют стабильность цен тем, что большинство сделок в Черногории заключалось за собственные средства, а доля ипотеки была незначительной. В связи с этим массового выхода из активов не ожидается, хотя некоторые продавцы могут согласиться на уступки. Рынок продолжит адаптироваться к новым условиям, но существенного снижения стоимости жилья аналитики не прогнозируют.

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