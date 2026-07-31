В Казахстане с горных пиков эвакуировали травмированных российских альпинистов
Спасатели спустили с двух горных пиков хребта Заилийский Алатау двух российских альпинисток. Девушки травмировались во время восхождений, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
Россиянки входили в состав двух разных альпинистских групп. Первая девушка сломала ногу при восхождении на пик Октябренок (на высоте 3,4 км), вторая — травмировалась на пике Маяковского (4,2 км).
Чтобы эвакуировать девушек, ведомство направило вертолет Ми-8 со спасателями и врачами. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу № 4 города Алматы.
МЧС Казахстана регулярно проводит спасательные операции в горах, эвакуируя как местных, так и иностранных альпинистов. Заилийский Алатау, где произошел данный инцидент, является частью горной системы, где случаются происшествия с альпинистами. Так, ранее МЧС Казахстана уже проводило эвакуацию группы из шести альпинистов из Заилийского Алатау, пятеро из которых были гражданами России. В том случае двое также получили травмы ног во время камнепада на пике Сатпаева и были эвакуированы вертолетом.
Происшествия с альпинистами, требующие спасательных операций, происходят в разных регионах. Например, спасатели эвакуировали травмированного альпиниста из Кабардино-Балкарии, где член тургруппы сорвался на склоне Эльбруса и травмировал конечности. В Таджикистане спасатели помогали туристу, сломавшему ногу в горах после падения, а на Алтае эвакуировали красноярского альпиниста, сорвавшегося в ущелье. В таких операциях часто задействуется авиация из-за сложностей ландшафта, и пострадавшие передаются медикам для дальнейшей госпитализации.