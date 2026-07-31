Мосгорсуд рассмотрит апелляцию прокуратуры на приговор замглаве «Яблока» Круглову

Уголовное дело замглавы партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова поступило в апелляционную инстанцию Московского городского суда. Об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram. В конце июня Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Круглова к семи годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии.

В апелляционном представлении гособвинитель попросила отменить приговор и рассмотреть дело с другим судьей.

Максима Круглова задержали 1 октября 2025 года. 24 июня суд в Москве приговорил его к семи годам колонии. Причиной для возбуждения уголовного дела стали два поста политика в Telegram-канале от 2022 года. В них речь идет о событиях в украинском городе Буче, а также в ныне российском Мариуполе. В прениях гособвинение просило назначить ему восемь лет колонии. Вину политик не признал.

Защита Круглова отмечала, что, согласно обвинительному заключению, умысел на совершение преступления у него возник в 2020 году во время создания канала. При этом статью о распространении фейков об армии, которую вменяли политику, ввели только в 2022 году.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности.

Ефим Брянцев