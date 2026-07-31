«Мышление миллионера» оценили в шесть лет колонии

В московском суде прошли прения по уголовному делу блогера Гусейна Гасанова. По версии следствия, в 2019–2021 годах фигурант недоплатил в казну 175 млн руб. налогов и часть из них отмыл путем приобретения недвижимости. Недоимку блогер погасил и уголовного преследования по этому эпизоду избежал. За легализацию средств прокуратура просит посадить его на шесть лет. Процесс проходит в заочном режиме. Фигурант скрывается за границей и находится в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

В Пресненском райсуде 31 июля прошли прения по уголовному делу Гусейна Гасанова. Ему вменяют в вину особо крупную легализацию преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Гусейн Гасанов (Гусейнхан Гасанханов) начал карьеру блогера в 2015 году со съемок коротких юмористических видео. Со временем аудитория Гасанова достигла 30 млн подписчиков. Он стал известен громкими розыгрышами элитных автомобилей, в том числе «Гелендвагена», за подписку на свои каналы.

Автомобиль выиграла 17-летняя девушка, но вскоре выяснилось, что машина подержанная и на ней висит множество штрафов.

В июле 2021 года господин Гасанов запустил свой самый известный проект — платный онлайн-курс «Мышление миллионера». В рамках курса он обещал за шесть недель научить подписчиков финансовой грамотности, зарабатывать деньги и «закрывать кредиты». Однако курс сразу же столкнулся со скандалами: пользователи жаловались, что не получили обещанных обучающих материалов после оплаты.

В 2024 году ФНС выставила Гусейну Гасанову претензии на 175 млн руб. Затем господин Гасанов заявил, что погасил недоимку, заплатив с учетом штрафов и пеней в общей сложности около 300 млн руб. В 2025 году он был объявлен сначала в федеральный, затем в международный розыск по делу о легализации преступных доходов. К этому времени он уехал в Азербайджан.

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии следствия, фигурантом которого стал известный блогер, изначально было возбуждено за уклонение от уплаты налогов. По материалам дела, в 2014–2019 годах Гусейн Гасанов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя сначала в городе Колпино Ленинградской области, а затем в Москве, при этом платил налоги по льготной ставке 6%.

С 2019 по 2021 год, когда доходы возросли и, соответственно, ставка должна была быть повышена, Гусейн Гасанов для уменьшения налогооблагаемой базы стал переводить часть средств на счета своих доверенных лиц. Так и образовалась недоимка в 175,4 млн руб.

Однако поскольку блогер долг погасил, предъявлять обвинение по 198-й статье УК ему не стали. Зато предъявили по статье о легализации преступных доходов. Из обвинительного заключения следует, что 68,4 млн руб. из скрытых от налогов средств фигурант вложил в приобретение недвижимости в период до 2025 года.

В прениях представитель гособвинения заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и попросил суд назначить ему шесть лет колонии, а также штраф в размере 155 млн руб.

Сам господин Гасанов вину не признает, об этом заявили его адвокаты Михаил Юсупов и Дмитрий Козейкин. Они отметили, что порядка 30 млн из 68 млн руб., которые их клиент якобы легализовал, купив недвижимость, были внесены наличными. Их происхождение, по словам защитников, следствием не установлено, поэтому вменять ему в вину их легализацию нельзя. Также адвокаты Юсупов и Козейкин заявили, что следствие не смогло найти в действиях господина Гасанова преступного умысла.

Ефим Брянцев