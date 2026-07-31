6G пугает возможностями

Технология 6G позволит видеть людей сквозь стены и измерять пульс на расстоянии. По крайней мере, об этом пишет австрийская газета Heute. Собеседники “Ъ FM” считают, что возможности системы будут скромнее. По данным издания, новый стандарт мобильной связи разрешит сканировать пространство с помощью радиосигналов. Благодаря технологии ISAC любое устройство, от смартфона до вышки связи, будет анализировать походку, жесты и мимику конкретных людей с помощью машинного обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bruna Casas / Reuters Фото: Bruna Casas / Reuters

Сообщается, что под наблюдение попадет любой человек в зоне действия сети. И здесь операторы столкнутся с проблемой пользовательского соглашения, заметил гендиректор компании «Иртея» Дмитрий Лаконцев:

«Что касается технологии, она реальна. Похожие приборы уже существуют в медицине и измеряют пульс и дыхание, не касаясь человека. Но сегодня это работает на расстоянии буквально 1-1,5 м и с одним пациентом, который сидит спокойно.

Так что "видеть сквозь стены" — достаточно громкая и неточная фраза. То есть картинки нет, и сеть понимает только, что в этой точке что-то есть и оно шевелится. Кто или что именно, она не знает, потому что это не камера. Что касается рисков, главное здесь вот что — сейчас оператор знает про вас что-то только, если у вас есть телефон и вы подписали договор. Здесь же человек просто идет мимо антенны, в кармане пусто, а сеть его уже зафиксировала. Согласие никто не спрашивал, да и спросить нельзя, он не абонент. Дальше вопрос подробностей.

Одно дело, когда сеть видит, что где-то есть люди, другое — считывает дыхание и пульс. Это уже данные здоровья, и это совсем другой уровень.

Но функция одна и та же: можно следить за безопасностью на производстве, а можно — за гражданином в его квартире. Разница только в том, кому дадут доступ. Плюс в том, что регуляторы включились заранее, до запуска этой системы, и в Германии, например, уже делают отдельную кнопку, чтобы это сканирование выключить».

В свою очередь, немецкие ученые работают над тем, чтобы защитить приватность. В Институте Баркгаузена в Дрездене разрабатывают «цифровой выключатель» радарной функции для гаджетов. Также программисты создают приложение для защиты от слежки чужих вышек связи. Эти технологии защиты разработчики намерены представить на международном саммите в Дрездене уже в сентябре. Впрочем, аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов считает, что новый стандарт связи еще трансформируется:

«Я прекрасно помню те обещания, которые звучали при внедрении 3G, 4G, 5G, и вижу, что получалось в итоге. То есть разница между обещаниями и реальностью была колоссальной. Например, когда запускали 3G, рассказывали, что теперь у операторов станут массовыми видеозвонки. Но они появились в различных мессенджерах уже позже, в эпоху 4G.

Когда запускали 4G, нам обещали практические бесплатный безлимитный интернет. Как мы знаем, это не совсем так. Если в России действительно до сих пор мобильный интернет достаточно дешевый, то за рубежом это не так, уж точно он небезлимитный в каких-то базовых тарифах. Про 5G тоже были какие-то безумные обещания, но в итоге все ограничилось просто увеличением скорости и чуть меньшим временем отклика. Смартфон стал быстрее разряжаться.

То же самое и с 6G, то есть это пока не какой-то сформировавшийся стандарт, а набор неких технологий, которые тестируются, проверяются разными вендорами.

Каждый из них работает над тем, чтобы именно его решение стало стандартом. И вот додумались до того, чтобы через стену пульс измерять. Я отношусь к этому с юмором. Появится что-то другое, совершенно новое».

Тем временем Министерство образования и научных исследований Германии вложило в развитие 6G около €700 млн. Полноценный запуск новой сети на рынке ожидается к 2030 году. В соцсетях пользователи уже шутят, что обычной шапочки из фольги теперь мало и, чтобы спрятаться от слежки, придется делать из нее всю одежду, а сотовая связь 7G в скором будущем якобы начнет напрямую контролировать мысли.

Ангелина Зотина