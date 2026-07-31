«Ничего удивительного в этом нет»

Подарок правым: Дональд Трамп назвал события в испанской Сеуте «ужасными». Президент США предупредил своих граждан, что подобное может повториться, если к власти в Америке вернутся демократы. «Альтернатива для Германии» и партия Марин Ле Пен во Франции «Национальное объединение» потребовали выслать всех нелегалов и принять жесткие меры на границах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает атаку мигрантов в испанском анклаве началом большого европейского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сеута — автономный город Испании на северном побережье Африки прямо напротив Гибралтара, по суше он полностью окружен территорией государства Марокко. Наряду с аналогичным испанским городом — Мелильей — это единственные места, где пролегает сухопутная граница между Евросоюзом и Африкой. Нетрудно догадаться, что эти вроде бы благодатные курортные места превратились в постоянную горячую точку. Почему? Потому что свободные граждане черного континента очень хотят попасть в толерантную Европу.

В этой точке земного шара это можно сделать максимально простым способом. Власти пытались с этим как-то бороться, но вот свободный суд свободной Испании постановил, что мигрантов, которые приплывут (то есть доберутся по морю), запрещено высылать немедленно. Сначала нужно спросить, что ими движет, почему им на родине не нравится, и если что — предоставить адвоката для защиты их прав. Кроме того, социалистическое правительство Педро Санчеса пообещало предоставить легальный статус полумиллиону приезжих без документов.

Вот они все и поплыли, и поехали, а также стали ломать заборы.

Сеута оказалась в один день во власти 60 тыс. несчастных беженцев, в основном молодых и здоровых людей, которые, в частности, стали врываться в дома местных жителей — им же нужно где-то жить в ожидании определения своего статуса. Соответственно, 60 тыс. — это цифра условная, где-то людей больше, где-то меньше. В результате Старый Свет оказался на пороге очередного серьезного кризиса с далеко идущими последствиями. Италия и Финляндия потребовали изолировать Испанию. Итальянский премьер Джорджа Мелони призвала исключить Мадрид из зоны Шенгена — пусть и временно. Премьер Санчес в итоге отправил войска, дабы навести порядок. Но сделал это явно не сразу. Правые по всей Европе даже не поверили своему счастью. Социалисты преподнесли им долгожданный подарок.

Партия Марин Ле Пен во Франции назвала происходящее вторжением на континент и потребовала соответствующих жестких мер. Эмманюэль Макрон был вынужден уступить. Началось то, чего так долго ждали, — страны Старого Света начали закрывать границы. Официально это называется «усилением пограничного контроля». Но по факту — именно то самое. Не осталась равнодушной и «Альтернатива для Германии»: немецкие ультраправые призвали начать депортации и закрывать границы. Ну и, конечно, Дональд Трамп отметился красочной фразой: смотрите, что будет, если к власти в США вернутся демократы.

Все происходящее он назвал «ужасным событием».

Собственно, ничего удивительного в этом нет. Подобное должно было рано или поздно случиться. Социалистические эксперименты — прямая дорога к диктатуре. Неважно, какой — левой или правой. Хорошо, если удастся от левого курса перейти к нормальности, а не накрениться куда-нибудь в другую сторону. И конечно, для Брюсселя это повод серьезно задуматься. На сегодня с этим все было совсем непросто.

Дмитрий Дризе