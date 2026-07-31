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«Ничего удивительного в этом нет»

Дмитрий Дризе — о новом миграционном кризисе в ЕС

Подарок правым: Дональд Трамп назвал события в испанской Сеуте «ужасными». Президент США предупредил своих граждан, что подобное может повториться, если к власти в Америке вернутся демократы. «Альтернатива для Германии» и партия Марин Ле Пен во Франции «Национальное объединение» потребовали выслать всех нелегалов и принять жесткие меры на границах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает атаку мигрантов в испанском анклаве началом большого европейского кризиса.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сеута — автономный город Испании на северном побережье Африки прямо напротив Гибралтара, по суше он полностью окружен территорией государства Марокко. Наряду с аналогичным испанским городом — Мелильей — это единственные места, где пролегает сухопутная граница между Евросоюзом и Африкой. Нетрудно догадаться, что эти вроде бы благодатные курортные места превратились в постоянную горячую точку. Почему? Потому что свободные граждане черного континента очень хотят попасть в толерантную Европу.

Зарубежные СМИ — о причинах миграционного кризиса в Сеуте

В этой точке земного шара это можно сделать максимально простым способом. Власти пытались с этим как-то бороться, но вот свободный суд свободной Испании постановил, что мигрантов, которые приплывут (то есть доберутся по морю), запрещено высылать немедленно. Сначала нужно спросить, что ими движет, почему им на родине не нравится, и если что — предоставить адвоката для защиты их прав. Кроме того, социалистическое правительство Педро Санчеса пообещало предоставить легальный статус полумиллиону приезжих без документов.

Вот они все и поплыли, и поехали, а также стали ломать заборы.

Сеута оказалась в один день во власти 60 тыс. несчастных беженцев, в основном молодых и здоровых людей, которые, в частности, стали врываться в дома местных жителей — им же нужно где-то жить в ожидании определения своего статуса. Соответственно, 60 тыс. — это цифра условная, где-то людей больше, где-то меньше. В результате Старый Свет оказался на пороге очередного серьезного кризиса с далеко идущими последствиями. Италия и Финляндия потребовали изолировать Испанию. Итальянский премьер Джорджа Мелони призвала исключить Мадрид из зоны Шенгена — пусть и временно. Премьер Санчес в итоге отправил войска, дабы навести порядок. Но сделал это явно не сразу. Правые по всей Европе даже не поверили своему счастью. Социалисты преподнесли им долгожданный подарок.

Миграционный кризис рассорил Мадрид и Рим

Партия Марин Ле Пен во Франции назвала происходящее вторжением на континент и потребовала соответствующих жестких мер. Эмманюэль Макрон был вынужден уступить. Началось то, чего так долго ждали, — страны Старого Света начали закрывать границы. Официально это называется «усилением пограничного контроля». Но по факту — именно то самое. Не осталась равнодушной и «Альтернатива для Германии»: немецкие ультраправые призвали начать депортации и закрывать границы. Ну и, конечно, Дональд Трамп отметился красочной фразой: смотрите, что будет, если к власти в США вернутся демократы.

Все происходящее он назвал «ужасным событием».

Собственно, ничего удивительного в этом нет. Подобное должно было рано или поздно случиться. Социалистические эксперименты — прямая дорога к диктатуре. Неважно, какой — левой или правой. Хорошо, если удастся от левого курса перейти к нормальности, а не накрениться куда-нибудь в другую сторону. И конечно, для Брюсселя это повод серьезно задуматься. На сегодня с этим все было совсем непросто.

Дмитрий Дризе

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