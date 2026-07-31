В Алжире 25 человек погибли при падении автобуса в овраг

Недалеко от города Бумердес на севере Алжира с дороги съехал и упал в глубокий овраг пассажирский автобус, сообщает AP со ссылкой на местные спасательные службы. Погибли не менее 25 человек, 44 пострадавших доставлены в ближайшие больницы. В стране объявлен трехдневный траур.

Автобус следовал из города Сетиф в столицу страны. Причина случившегося пока не установлена. ДТП с большим числом жертв в Алжире происходят регулярно. По данным управления дорожной безопасности страны, в 2025 году в ДТП погибли около 3,8 тыс. человек и более 37 тыс. пострадали. Чаще всего причиной ДТП власти Алжира называют превышение скорости.

Алена Миклашевская