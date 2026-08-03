Чат мой, зеркальце, скажи

ИИ давно проник во все сферы нашей жизни — и индустрия красоты не стала исключением. Недавно в Шанхае состоялась Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC). Впервые в истории на ней выступил косметический гигант L’Oreal — сегодня нейросети используют для того, чтобы выбрать уход, выявить проблемы кожи и даже подобрать макияж.

К примеру, салоны все чаще предлагают посетителям осуществить полный анализ состояния кожи. Такая услуга позволяет отметить существующие проблемы, выявить тип старения и действовать «на опережение». При обработке полученной информации, поиске морщин и сравнении с эталонными стандартами (у каждого возраста они свои) используется искусственный интеллект. Однако за персонализированными рекомендациями вовсе не обязательно выходить из дома — достаточно просто отправить свое селфи в чат с нейросетью. Российские разработчики даже придумали отдельное приложение LUUK, которое сочетает в себе функции чат-бота и сканера косметических продуктов.

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Помимо дерматологов и косметологов, нейросети пригодятся онкологам. Уже сейчас специалисты применяют новую технологию цифрового картирования кожи — возможности искусственного интеллекта позволяют более точно анализировать данные и обнаруживать изменения, указывающие на меланому.

Также многие бренды давно предлагают «примерить» тот или иной косметический продукт через камеру смартфона — это может быть оттенок помады или тональный крем. Кроме того, можно попросить нейросеть подобрать себе образ, основываясь на типе внешности и даже форме лица — такой функцией активно пользуются креаторы в поисках вдохновения и те, кому нужна помощь в создании макияжа. В сети особенно распространены промты, позволяющие определить контрастность лица и подобрать соответствующий образ, который подчеркнет естественную красоту.

Наконец, ИИ способен произвести полноценную «ревизию» косметички. Достаточно загрузить свои фотографии и свотчи имеющихся продуктов или просто названия самих баночек. Иногда может потребоваться дополнительная информация — о типе коже, возрасте или предпочтениях в уходе. Нейросеть подсказывает, какие из средств категорически не подходят, какие будут эффективны, а какие стоит купить — причем при подборе продуктов можно указать желаемый бюджет и страну-производителя.

Перечисленные кейсы — лишь часть из множества вариантов. Искусственный интеллект тестирует на вас новые прически до рокового взмаха ножниц парикмахера, находит идеальный оттенок волос, разбирает компоненты в составе и расписывает многоступенчатую рутину с учетом образа жизни и личных предпочтений.

Едва ли нейросети всецело заменят профессионалов с образованием и стажем, но для безобидных советов вполне подходят. Как минимум чтобы попробовать на себе нечто новое ради веселья или не торопиться с покупкой очередного распиаренного средства.

София Балаян