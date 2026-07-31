В ЕС предупредили о риске масштабных природных пожаров по всей Европе

Европейский союз предупредил о серьезной угрозе распространения природных пожаров на всей территории Европы. Глава подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер заявила, что при сохранении аномальной жары и при недостатке сил для тушения «вся Европа будет в огне», пишет Financial Times.

Наиболее уязвимыми регионами специалисты называют Грецию, Италию и отдельные части Центральной Европы. Профессор Имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн подчеркнул, что истощение национальных ресурсов, особенно авиационной техники, может серьезно ограничить возможности стран ЕС оказывать взаимную помощь, что снизит эффективность борьбы с крупными пожарами.

Сейчас Европа переживает один из самых жарких периодов за последние годы, что уже привело к масштабным лесным возгораниям в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Во Франции огнем охвачена значительная часть лесных массивов, в департаменте Жиронда сгорело около 175 домов и половина муниципальной территории в 15 тыс. га. Жители усомнились в действиях властей, считая, что отдали их территорию в жертву ради защиты роскошных вилл полуострова Кап-Ферре.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что пожары стали самой тяжелой чрезвычайной ситуацией в стране со времен Второй мировой войны. В тушении огня заняты более 2,7 тыс. пожарных, 1,5 тыс. военных и 1,44 тыс. сотрудников сил внутренней безопасности.