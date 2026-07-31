В ЕС предупредили о риске масштабных природных пожаров по всей Европе
FT: в ЕС предупредили о риске масштабных природных пожаров по всей Европе
Европейский союз предупредил о серьезной угрозе распространения природных пожаров на всей территории Европы. Глава подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер заявила, что при сохранении аномальной жары и при недостатке сил для тушения «вся Европа будет в огне», пишет Financial Times.
Наиболее уязвимыми регионами специалисты называют Грецию, Италию и отдельные части Центральной Европы. Профессор Имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн подчеркнул, что истощение национальных ресурсов, особенно авиационной техники, может серьезно ограничить возможности стран ЕС оказывать взаимную помощь, что снизит эффективность борьбы с крупными пожарами.
Сейчас Европа переживает один из самых жарких периодов за последние годы, что уже привело к масштабным лесным возгораниям в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Во Франции огнем охвачена значительная часть лесных массивов, в департаменте Жиронда сгорело около 175 домов и половина муниципальной территории в 15 тыс. га. Жители усомнились в действиях властей, считая, что отдали их территорию в жертву ради защиты роскошных вилл полуострова Кап-Ферре.
Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что пожары стали самой тяжелой чрезвычайной ситуацией в стране со времен Второй мировой войны. В тушении огня заняты более 2,7 тыс. пожарных, 1,5 тыс. военных и 1,44 тыс. сотрудников сил внутренней безопасности.
В последние годы Европу регулярно охватывает аномальная жара, которая становится «новой реальностью» и приводит к масштабным лесным пожарам. В 2025 году Европа пережила самые масштабные лесные пожары за всю историю наблюдений, когда к середине августа сгорело 439,6 тыс. га леса в странах ЕС. Для сравнения, это более чем в два раза превышает средний показатель за последние 19 лет.
Экстремальная жара усугубляется «тепловым куполом» — теплыми потоками воздуха из Северной Африки, которые оказываются запертыми над Западной Европой из-за высокого давления. Ученые также связывают эти явления с климатическим кризисом, который усиливает экстремальные погодные условия по всему миру. Аномальные температуры приводят не только к лесным пожарам, но и к другим чрезвычайным ситуациям, таким как смертность от жары, проблемы в сельском хозяйстве и даже риск деформации рельсов.
Южные страны Европы, такие как Греция, Италия и Испания, особенно страдают от аномальной жары и пожаров, что даже может изменить туристическую карту континента. Прогнозируется, что туристы будут отдавать предпочтение северным направлениям, а популярность южных регионов снизится в летние месяцы. Ожидается, что Европейский туристический сектор продолжит расти, но его структура претерпит кардинальные изменения.