У запрещенных «Свидетелей Иеговы» изъяли 123 объекта недвижимости в России

Кузьминский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Всего у религиозной организации конфисковали 123 объекта недвижимости: 63 здания и 60 земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Ответчиками по иску были отделения и фонды организации из стран Европы, а также Всемирное главное управление Свидетелей Иеговы в США. В качестве третьего лица в иске участвовал Минюст России.

Согласно документу надзорного ведомства (есть в распоряжении «Ъ»), в 2016-2017 годах российские отделения «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) заключили 60 сделок дарения или жертвования имущества с зарубежными структурами конфессии. По версии Генпрокуратуры, это сделали для того, чтобы активы секты не могли перейти в собственность государства после ликвидации российского филиала.

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» признали экстремистской и запрещенной организацией по иску Минюста в 2017 году. Верховный суд России также постановил ликвидировать все входившие в него местные организации конфессии, а принадлежащее им имущество — конфисковать в доход государства.

Никита Черненко