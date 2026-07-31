К вечеру превышений в воздухе после атаки на Волгоград не выявлено

В 14:30 превышений вредных веществ в воздухе в Дзержинском районе Волгограда не выявлено, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Утром 31 июля в жилой застройке фиксировалось превышение по взвешенным веществам в 1,5–2 раза.

Исследования организовали после поступления информации о возгорании на промышленном предприятии в Красноармейском районе и на складах Wildberries в Дзержинском районе в результате атаки БПЛА. В Красноармейском районе превышений предельно допустимых концентраций по всем исследованным веществам не зафиксировали.

Замеры уровней радиационного излучения также провели, их результаты не уточняются. Исследования атмосферного воздуха продолжат.

Нина Шевченко