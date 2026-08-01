Маркировка мясной продукции станет обязательной с 1 августа

С 1 августа 2026 года в России станет обязательной маркировка для производителей и импортеров мясных изделий. На первом этапе правило распространится на готовую мясную и мясорастительную продукцию в потребительской упаковке, за исключением колбас. Для колбасных изделий обязательный переход на цифровые коды намечен на 1 октября.

Одновременно требования по передаче данных о вводе продукции в оборот через систему «Честный знак» начнут действовать для крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. По данным оператора системы ЦРПТ, к новым правилам уже подключились более 1,4 тыс. производителей мясной продукции и свыше 300 импортеров.

Чтобы снизить затраты бизнеса, ЦРПТ запустил программу поддержки для участников рынка из числа МСП. Она предусматривает компенсацию до 50% расходов на оборудование для маркировки и распространяется на компании, которые начинают работу с системой в августе и октябре этого года.