Рухнувшие подъезды на Крымской в Саратове демонтируют

В администрации Заводского района Саратова прошло заседание оперштаба после обрушения двух подъездов в доме № 3 на ул. Крымской. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

Ранее сегодня мэр сообщал, что обрушилась кирпичная кладка в нежилых подъездах № 5 и № 6. Пострадавших нет. Принято решение демонтировать поврежденные конструкции, стоимость работ определят до конца дня. Специалисты провели первичное обследование здания, к вечеру ожидаются результаты экспресс-анализа состояния трех жилых подъездов.

Жильцов подъездов № 1–3 временно эвакуировали из здания, их жизни ничего не угрожает. Принимаются заявки от жителей на временное размещение. На территории аварийного дома организовано круглосуточное дежурство администрации и полиции для предотвращения доступа посторонних. Ситуацию лично контролирует Игорь Молчанов.

Нина Шевченко