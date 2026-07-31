Чистая прибыль «Мосэнерго» за первое полугодие по РСБУ увеличилась на 6,1%

Компания «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2026 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль за этот период выросла на 6,1% и составила 11,66 млрд , сообщает компания.

Показатель EBITDA увеличился на 12,9%, достигнув 23,47 млрд . Выручка «Мосэнерго» по результатам шести месяцев составила 178,95 млрд , что на 25,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост выручки в компании связывают с увеличением отпуска тепловой энергии и повышением цен на электроэнергию.

Вместе с тем себестоимость продаж выросла на 25,4%, до 163,94 млрд , что связано с удорожанием топлива. Прибыль от продаж увеличилась до 13,98 млрд против 11,29 млрд годом ранее.