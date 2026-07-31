Медведев провел совещание по противодействию санкциям Запада
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний. Он заявил, что Россия должна вести активную оборону против санкций, а не просто сидеть в окопе и отражать удары.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
По мнению господина Медведева, санкции западных государств направлены на стратегическое поражение России с помощью большого количества нелегальных мер. В ответ необходимо применять разные меры, включая юридические и экономические. Он подчеркнул, что речь идет именно об активной обороне, а не пассивном сопротивлении.
Дмитрий Медведев отметил, что Россия регулярно обращается в судебные структуры и принимает внутренние решения для борьбы с санкциями. Эти процессы ведутся при участии президента и правительства страны. Зампред Совбеза предложил систематизировать подобные инициативы, чтобы лучше защищать интересы государства и расширять его влияние в разных регионах мира.
Господин Медведев также назвал попытки Запада напугать Россию «дикими санкциями», однако подчеркнул, что экономика страны от этого не парализуется. Это заявление прозвучало в ходе трансляции выступления политика на платформе МАКС.
Санкции против России имеют широкий охват, включая ключевые секторы экономики, и привели к заморозке российских резервов за рубежом. Ряд экспертов отмечает, что ущерб для российской экономики от санкций значителен, однако он не является критическим. В свою очередь, Россия считает, что санкции Запада направлены на подрыв ее экономики и науки. Несмотря на жесткие санкции, российская экономика демонстрирует способность адаптироваться, например, перенаправляя импорт в сторону «дружественных стран» и осваивая освободившиеся ниши на внутреннем рынке. Тем не менее, санкции могут влиять на логистику товарных поставок и провоцировать рост цен.