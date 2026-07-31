Медведев провел совещание по противодействию санкциям Запада

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний. Он заявил, что Россия должна вести активную оборону против санкций, а не просто сидеть в окопе и отражать удары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По мнению господина Медведева, санкции западных государств направлены на стратегическое поражение России с помощью большого количества нелегальных мер. В ответ необходимо применять разные меры, включая юридические и экономические. Он подчеркнул, что речь идет именно об активной обороне, а не пассивном сопротивлении.

Дмитрий Медведев отметил, что Россия регулярно обращается в судебные структуры и принимает внутренние решения для борьбы с санкциями. Эти процессы ведутся при участии президента и правительства страны. Зампред Совбеза предложил систематизировать подобные инициативы, чтобы лучше защищать интересы государства и расширять его влияние в разных регионах мира.

Господин Медведев также назвал попытки Запада напугать Россию «дикими санкциями», однако подчеркнул, что экономика страны от этого не парализуется. Это заявление прозвучало в ходе трансляции выступления политика на платформе МАКС.