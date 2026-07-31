Воронежское «АВС-Электро» с убытком на миллиард хочет обанкротить ООО «СЭМ»

В арбитражный суд Воронежской области поступило заявление местного ООО «АВС-Электро» о признании банкротом местного же ООО «СтройЭнергоМонтаж» («СЭМ»). Информация была зарегистрирована в арбитражной картотеке. Сумма требований истца и их суть пока не раскрываются. Иск к производству еще не принят, дата заседания по делу не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «СЭМ» зарегистрировали в Воронеже в феврале 2016 года. Фирма указывает основным видом деятельности производство электромонтажных работ. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Управление компанией сосредоточено в руках генерального директора Светланы Казаковой, назначенной на эту должность в августе 2021 года. Она же является единственным учредителем, владеющим 100% доли в уставном капитале. Финансовое положение ООО «СЭМ» на конец 2023 года характеризовалось как неустойчивое. Выручка за 2023-й составила 715,4 млн руб., что на 66,2% больше, чем в 2022-м, однако чистая прибыль сократилась на 59,8% — до 1,95 млн руб. Данные за последующие годы не публиковались.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что «АВС-Электро» завершило 2025 год с убытком на 964,6 млн руб. Годом ранее предприятие фиксировало чистую прибыль 197,7 млн. Выручка компании упала с 10,28 до 5,16 млрд руб. С 1 апреля 2026-го генеральным директором предприятия был назначен Евгений Поздняков. Он сменил Наталью Шишкину, которая руководила фирмой с мая 2020 года.

На этой неделе также стало известно, что Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом воронежского ООО «Русский редуктор», связанного с бывшим депутатом облдумы и известным в регионе промышленником Анатолием Чекменевым. Заявление было подано «в связи с невозможностью исполнить денежные обязательства в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены».

Денис Данилов