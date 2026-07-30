ФНС захотела обанкротить воронежскую фирму «Русский редуктор» Чекменевых

Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом воронежского ООО «Русский редуктор», связанного с бывшим депутатом облдумы и известным в регионе промышленником Анатолием Чекменевым. Информация появилась в арбитражной картотеке. Заявление было подано «в связи с невозможностью исполнить денежные обязательства в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены». Арбитраж 29 июля оставил иск без движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Русский редуктор» зарегистрировали в Воронеже в июле 2022 года. Основной вид деятельности компании — производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С февраля 2026 года генеральным директором назначена Елена (Анатольевна) Чекменева. Единственным учредителем фирмы выступает ООО «Техпромлит», где руководителем и собственником является Ирина (Александровна) Чекменева. В 2025 году выручка ООО «Русский редуктор» составила 61,4 млн руб., что на 20% ниже показателя 2024-го (76,9 млн руб.). При этом компания получила убыток в размере 13,5 млн руб. против чистой прибыли в 4,9 млн руб. годом ранее. В отношении фирмы на данный момент открыты пять исполнительных производств на общую сумму 56 млн руб. Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» также свидетельствует, что по состоянию на 1 июля совокупная сумма недоимки и задолженности предприятия по пеням и штрафам составляла 8,4 млн руб.

В решении Арбитражного суда Воронежской области говорится, что истцом «не представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве». ФНС также предложено направить первичные документы, подтверждающие размер задолженности по каждому виду налога, взноса и штрафа. Срок на устранение нарушений установлен до 17 сентября 2026 года.

В марте этого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Обогатительное оборудование», входящее в периметр воронежской машиностроительной группы «Рудгормаш» и связанное с Анатолием Чекменевым, получило банкротный иск от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Воронежской области. В мае Арбитражный суд Воронежской области принял его к производству. По последним данным, в деле сменился судья — вместо Ирины Баранниковой его рассмотрит Олег Тимашов. Следующее заседание по делу назначено на 6 августа.

О том, как разворачивалось банкротство юрлиц «Рудгормаша», — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов